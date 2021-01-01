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Untold Stories споделиха нов сингъл „Pale Horizons“

Песента е част от предстоящия втори албум на българската прогресив рок група

Публикувано на 15 Юни 2026
Untold Stories споделиха нов сингъл „Pale Horizons“

Българската прогресив рок формация Untold Stories представи новия си сингъл „Pale Horizons“, който излезе на 12 юни.

Песента е част от втория студиен албум на групата, планиран за 2027 г., и продължава линията, очертана в дебюта "Wind and Memories" от 2025 г.

В „Pale Horizons“ Untold Stories залагат на характерното за тях мелодично прогресив рок звучене, съчетаващо атмосферични клавирни пластове, плавни динамични преходи и внимателно изградени мелодични линии. Новият сингъл насочва групата към по-интроспективна и пространствена звукова картина.

Музиката и аранжиментът са дело на Даниел Елисеев, а текстът е написан от Николай Самарджиев.

Чуйте „Pale Horizons“:

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