Untold Stories споделиха нов сингъл „Pale Horizons“

Българската прогресив рок формация Untold Stories представи новия си сингъл „Pale Horizons“, който излезе на 12 юни.

Песента е част от втория студиен албум на групата, планиран за 2027 г., и продължава линията, очертана в дебюта "Wind and Memories" от 2025 г.

В „Pale Horizons“ Untold Stories залагат на характерното за тях мелодично прогресив рок звучене, съчетаващо атмосферични клавирни пластове, плавни динамични преходи и внимателно изградени мелодични линии. Новият сингъл насочва групата към по-интроспективна и пространствена звукова картина.

Музиката и аранжиментът са дело на Даниел Елисеев, а текстът е написан от Николай Самарджиев.

Чуйте „Pale Horizons“: