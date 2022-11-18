Trivium обявиха ново EP и пуснаха брутален нов сингъл "Bury Me With My Screams"

Trivium представиха тежкия си нов сингъл "Bury Me With My Screams", след седмици на закачки в социалните мрежи. Парчето бележи завръщането им след четиригодишна пауза.

След излизането на песента Trivium потвърдиха, че на Хелоуин (31 октомври) ще издадат ново EP, озаглавено "Struck Dead". Очаква се в него да има три песни, като едната от тях е "Bury Me With My Screams".

Групата също така пусна и видеоклип към песента, заснет в собственото им студио – The Hangar. Клипът показва как музикантите изграждат студиото в хангар за самолети, който са закупили преди няколко години, за да го превърнат в своя база.

През 2023 г. Trivium обявиха, че ще си вземат почивка, тъй като почти две десетилетия са били в непрекъснат процес на турнета и записи – тогава нямали планове за нова музика.

По-рано тази година обаче групата се завърна на сцената с общо турне с Bullet For My Valentine в чест на 20-годишнината на емблематичните им албуми "The Poison" и "Ascendancy". Малко преди финала на северноамериканската част на турнето и заминаването им за Австралия и Южна Америка, няколко концерта бяха неочаквано отменени.

Причините за отменените дати не бяха изяснени веднага, но басистът на Trivium Паоло Греголето сподели, че фронтменът на BFMV Мат Тък е прекратил участието си преждевременно, тъй като "не е искал да продължи турнето".

Мат Хийфи, фронтмен на Trivium, също изказа мнение по въпроса, след като Тък публикува изявление, че Bullet For My Valentine ще се фокусират върху нов албум. Хийфи заяви: „Понякога плановете се променят и това води до главоболия и разногласия. Така е във всичко – във връзки, в семейството, на работа. Нека погледнем назад с класа и уважение.“

Той подчерта, че не таи лоши чувства към Тък и групата му: „Това беше най-доброто съвместно турне, което съм виждал в живота си… Все още има магия. Благодаря на Bullet. Фен съм им от 18-годишен… Нека не връщаме негативното, нека завършим позитивно. Желая им всичко най-добро и нямам търпение да си купя новия им албум, когато излезе.“