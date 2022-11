The Exploited идват в София на 8 май 2023 година

Шотландските пънкари The Exploited идват у нас на 8 май 2023 година за 10-ия рожден ден на The Wrong Bar.

Винаги обществено ангажирани, категорично против системата и опресията над обикновения човек, The Exploited стават култ още с първото си ЕР “Army Life”, дебютният им албум “Punk’s Not Dead” се превръща в абсолютен химн за пънк движението вече 40 години. През годините са обвинявани в несериозност, в проблематичност, в излишна музикална ярост – те имат само два отговора на тези коментари – “Beat The Bastards” и “Fuck The System”.

С пънк отношение и лайфстайл, The Exploited продължават своя вече 42-годишен щурм без умора, напук на пандемии, репресии и инфаркти, които вкараха колоритния им фронтмен Уати в пит стопа на няколко пъти.

The Exploited пристигат за 10-ия рожден ден на вече култовия The Wrong Bar догодина. Празненствата ще прелеят в своеобразен пънк маратон на 8 май на откритата сцена на Колодрума в Борисовата градина. От бара обещават да обявят още няколко български банди, които ще се включат в купона.

Билети „ранно пиле” по 35 лева ще бъдат пуснати в мрежата на bilet.bg още днес.