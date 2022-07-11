Tonodero пуснаха нов сингъл. Чуйте „Balkan Cowboy“

Българската рок формация Tonodero сподели новия си сингъл „Balkan Cowboy“, който е част от предстоящия втори студиен албум на групата. Песента идва като логично продължение на линията, загатната с предишния сингъл „Damn Dirty“, излязъл през май 2025 г.

„Balkan Cowboy“ е вторият сингъл с новия вокалист на Tonodero – Ilan Dvir, който заема мястото зад микрофона на Димитър Василев – Нуфри.

Музиката и аранжиментът на „Balkan Cowboy“ са дело на Димитър Попов, Александър Обретенов, Ilan Dvir и Деян Драгиев, а текстът е написан от Ilan Dvir. Продуцент на песента е Димитър Попов.

В основата на Tonodero стои Димитър Попов (китари), който в началото на 2020 г. привлича за съмишленици музикантите от Panican Whyasker – Александър Обретенов (бас), Деян Драгиев – Даката (барабани) и Димитър Василев – Нуфри. Днес ритмичната секция на групата остава в лицето на Обретенов и Даката, а новият вокалист придава различен нюанс в звука на Tonodero.