Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Tonodero пуснаха нов сингъл. Чуйте „Balkan Cowboy“

Публикувано на 20 Януари 2026
Tonodero пуснаха нов сингъл. Чуйте „Balkan Cowboy“

Българската рок формация Tonodero сподели новия си сингъл „Balkan Cowboy“, който е част от предстоящия втори студиен албум на групата. Песента идва като логично продължение на линията, загатната с предишния сингъл „Damn Dirty“, излязъл през май 2025 г.

„Balkan Cowboy“ е вторият сингъл с новия вокалист на Tonodero – Ilan Dvir, който заема мястото зад микрофона на Димитър Василев – Нуфри.

Музиката и аранжиментът на „Balkan Cowboy“ са дело на Димитър Попов, Александър Обретенов, Ilan Dvir и Деян Драгиев, а текстът е написан от Ilan Dvir. Продуцент на песента е Димитър Попов.

В основата на Tonodero стои Димитър Попов (китари), който в началото на 2020 г. привлича за съмишленици музикантите от Panican Whyasker – Александър Обретенов (бас), Деян Драгиев – Даката (барабани) и Димитър Василев – Нуфри. Днес ритмичната секция на групата остава в лицето на Обретенов и Даката, а новият вокалист придава различен нюанс в звука на Tonodero.

Ключови думи: