The Rumjacks с концерт в София на 5 септември

Австралийската келтик пънк формация The Rumjacks се завръща в България за концерт на 5 септември в Mixtape 5.

Създадени в Сидни, The Rumjacks постепенно се утвърждават като едно от най-разпознаваемите имена в съвременната келтик пънк сцена. Групата комбинира сурова пънк енергия с традиционни ирландски фолк елементи и през годините изгражда силна международна публика с непрекъснати турнета в Европа, Северна Америка и още десетки държави.

Бандата е споделяла сцена с Dropkick Murphys, Flogging Molly, The Interrupters и Gogol Bordello, както и е участвала на фестивали като Hellfest, Wacken Open Air, Punk Rock Holiday и Pol'and'Rock Festival.

С шест студийни албума зад гърба си и стотици милиони стриймове, The Rumjacks продължават да развиват звученето си, без да губят характерната енергия, с която стават популярни. Сред най-разпознаваемите им песни остава „An Irish Pub Song“, която има над 100 милиона гледания в YouTube.

Групата е известна със своите интензивни и енергични концерти, а на 5 септември тази атмосфера ще стигне и до София.

Early Bird билетите вече са в продажба в мрежата на Bilet.bg и EpayGo, а след изчерпването им цената ще бъде 26 евро.