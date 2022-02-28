The Rasmus се завръщат в България след повече от 15 години

След издаването на новия си албум "Weirdo", финландските рок звезди The Rasmus обявиха европейско турне, което ще ги върне и в България. Концертът в София е насрочен за 14 март 2027 г. в клуб Joy Station.

Това ще бъде първата изява на групата у нас от повече от 15 години. Освен добре познатите хитове "In The Shadows", "First Day Of My Life", "Sail Away" и "Livin' In A World Without You", феновете ще чуят на живо и песни от най-новия албум WEIRDO.

„Албумът "Weirdo" намери силен отзвук сред нашите фенове. Той е за това да бъдеш приет такъв, какъвто си. Атмосферата на концертите е невероятно забавна и обединяваща. Нямаме търпение отново да се срещнем с всички наши приятели, които не успяхме да видим по време на последното ни европейско турне“, споделя фронтменът Лаури Юльонен.

С кариера, обхващаща повече от две десетилетия, милиони продадени албуми и редица платинени и златни отличия, The Rasmus са едно от най-успешните и разпознаваеми имена в съвременната европейска рок музика.

Билетите за концерта вече са в продажба.