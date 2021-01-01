The Pretty Reckless с видеоклип към песента „Dear God“

The Pretty Reckless представиха официалния видеоклип към „Dear God“ – заглавната композиция от петия студиен албум на групата, който излезе на 26 юни чрез Fearless Records.

Режисьор на видеото е Джордж Гаярдо Ката, а самата песен показва една от най-емоционалните страни на новия албум. В центъра отново е впечатляващият глас на Тейлър Момсен, която в припева отправя отчаяна молитва с думите: „Dear God, can you lift me up, can you take me higher?“.

Композицията постепенно набира сила, преди да избухне с продължително китарно соло, което подчертава основната тема на албума, стремежа да избягаш от собствените си демони и да намериш надежда.

„Dear God“ е отчаяние, превърнато в музика. Когато животът стане толкова тежък, започваш да молиш нещо по-голямо от теб да те измъкне. Пространството между рая и ада не е метафора. Това е място, в което понякога наистина живееш“, казва Тейлър Момсен.

Преди премиерата на албума групата представи синглите „Love Me“, „When I Wake Up“ и „For I Am Death“. Последната се превърна в осмия сингъл на The Pretty Reckless, достигнал първо място в американската класация Mainstream Rock.

С излизането на „Dear God“ групата започва и едноименното си световно турне, което идва след близо две години концерти като специален гост на AC/DC в турнето Power Up.

The Pretty Reckless, водени от Тейлър Момсен, са сред най-успешните съвременни рок групи с жена вокалист. От дебюта си с "Light Me Up" досега бандата има осем песни №1 в класацията Billboard Mainstream Rock – постижение, с което поставя рекорд за група с жена фронтмен. Новият албум „Dear God“ е определян от музикантите като едно от най-личните и безкомпромисни издания в кариерата им.