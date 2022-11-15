The Pineapple Thief пуснаха нов сингъл „Hold The Ashes“

Британската прогресив рок група The Pineapple Thief сподели новия си сингъл „Hold The Ashes“, първо издание на бандата след присъединяването ѝ към лейбъла InsideOut Music.

Песента излиза заедно с официален видеоклип, режисиран от дългогодишния сътрудник на групата Джереми Джордж от Blacktide Productions.

„Едно е сигурно - някой ден всички ще станем на пепел. Това е дарът, който идва за всеки от нас“, коментира фронтменът Брус Суърд. „Докато пишех песента, не можех да спра да мисля за пепелта като символ на разбирането за живота. Затова вземете тази пепел и я разпръснете навсякъде. Просто се възползвайте максимално от времето, което имате.“

„Hold The Ashes“ е първи поглед към следващия студиен албум на The Pineapple Thief, по който групата вече е приключила работа. Засега подробности около наследника на „It Leads To This“ не са разкрити.

През лятото групата ще изнесе няколко фестивални и самостоятелни концерта в Европа, а за края на 2026 г. вече е обявено и ново северноамериканско турне.

The Pineapple Thief са сред най-утвърдените имена в съвременния прогресив рок. в дискографията си групата има 16 студийни албума и е изградила вярна публика по целия свят. Настоящият състав включва Брус Суърд (вокали и китари), Джон Сайкс (бас), Стив Китч (клавишни) и Гавин Харисън (барабани).

В края на миналата година музикантите издадоха и мащабната антология „Retracing Our Steps“, която събира материали от периода 2007–2014 г., включително нови миксове, редки записи и акустични версии на песни от едни от най-важните албуми в историята на групата.