The HU обявиха нов албум и пуснаха „Lost Soul“ с вокалиста на Nothing More

The Hu ще издадат третия си студиен албум "Hun" на 24 юли чрез Better Noise Music.

Паралелно с анонса групата представи и новия сингъл „Lost Soul“, записан с участието на Джони Хоукинс.

Парчето комбинира характерното за The Hu гърлено пеене и традиционни монголски инструменти с модерно рок и алтърнатив звучене. Според музикантите „Lost Soul“ носи послание за устойчивост, вътрешна сила и запазване на собствената идентичност въпреки трудностите.

Фронтменът на The Hu - Galaa коментира, че групата продължава да развива идеята за „Hunnu Rock“ като музика, която преминава отвъд културните граници.

От своя страна Джони Хоукинс определя съвместната работа като нещо напълно различно от всичко, което е правил досега.

Новият албум Hun ще бъде наследник на "Rumble Of Thunder" от 2022 г. и ще продължи смесването на традиционна монголска музика с модерни тежки жанрове, превърнало The Hu в едно от най-разпознаваемите имена на съвременната световна рок сцена.

"Hun" съдържание:

1. Warrior Chant

2. Lost Soul

3. The Men

4. Echoes of My Father

5. Shadow

6. Horsemen

7. Greed

8. The Real You

9. Grey Hun

10. Universe

11. Second Face