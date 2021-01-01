The Gems споделиха сингъла „Firebird“

Шведската хард рок група The Gems, в чийто състав влизат бивши членове на Thundermother – Герника Манчини (вокали), Емлий Йохансон (барабани) и Мона Линдгрен (бас) – сподели новия си сингъл „Firebird“. Песента е част от втория студиен албум на бандата, „Year Of The Snake“, който ще излезе на 13 март 2026 г. чрез Napalm Records.



От групата коментират:

„Историята на огнената птица е разказ за алчността – за желанието винаги да искаш повече и да не цениш това, което вече имаш. В много отношения виждаме света днес като заразен от този вирус. Това е нашият начин да превърнем това разочарование в нещо едновременно въздействащо и позитивно. В музикално отношение се връщаме към корените си – с твърдо, класическо рок звучене.“

The Gems описват „Year Of The Snake“ като албум за преодоляване на трудностите, освобождаване от миналото и движение напред – символично сравнявайки процеса със змия, която сменя кожата си и излиза по-силна. Музикално албумът е вдъхновен от Van Halen и Europe, с ясно изразени хард рок рифове от 80-те, но с модерна и свежа продукция.

След излизането на албума групата ще тръгне на европейско турне „Slithering Through Europe“ през пролетта на 2026 г., със специални гости KING ZEBRA.

"Year Of The Snake" съдържание:

1. Walls

2. Year Of The Snake

3. Gravity

4. Diamond In The Rough

5. Live And Let Go

6. Clout Chaser

7. Hot Bait

8. Forgive And Forget

9. Go Along To Get Along

10. Math Ain't Mathing

11. Firebird

12. Stars

13. Buckle Up

14. Happy Water

The Gems се сформират през февруари 2023 г., след като Герника Манчини, Емлий Йохансон и Мона Линдгрен напускат Thundermother след шестгодишно съвместна работа. Дебютният албум на групата, „Phoenix“, излезе през януари 2024 г. отново чрез Napalm Records.