Tesla се връщат към корените си с „Never Alone“

Tesla представиха новата си песен “Never Alone” и покрай нея разкриха още подробности за предстоящия албум “Homage”, който излиза на 17 юли.

Интересното е, че “Never Alone” е единствената изцяло нова авторска песен в албума. Всичко останало са кавъри на изпълнители и песни, които са оставили следа върху музикалното развитие на групата през годините.

Историята зад “Never Alone” е доста любопитна. Басистът Брайън Уийт разказва, че идеята се е появила буквално в последния момент по време на записите. Докато гостувал в дома на телевизионната водеща Рейчъл Рей и съпруга ѝ Джон Куизмано, той имал малко свободно време, влязъл в домашното им студио, взел акустична китара и изсвирил няколко акорда. По-късно, когато чул записа, си казал, че това звучи като истинска песен на Tesla.

Изпратил идеята на вокалиста Джеф Кийт, който веднага отвърнал, че това определено трябва да бъде песен на групата. Така двамата започват да работят върху текста и аранжимента и в крайна сметка се ражда “Never Alone”.

Самият албум “Homage” е своеобразно завръщане към корените на Tesla. Групата, която преди повече от 40 години започва като кавър банда по клубовете в Калифорния, сега отдава почит на музиката, която я е вдъхновила в началото.

В албума ще намерят място нови версии на песни на Queen, Елвис Пресли, Supertramp, Lynyrd Skynyrd, Creedence Clearwater Revival, Badfinger, The Temptations и още много други.

От Tesla описват “Homage” като благодарствено писмо към артистите и песните, които са оформили музикантите, каквито са днес.





"Homage" track listing:

01. Never Alone (original song)

02. Bring It On Home (Sam Cooke cover)

03. Spread Your Wings (QUEEN cover)

04. I Wish It Would Rain (THE TEMPTATIONS cover)

05. Night Moves (Bob Seger cover)

06. If I Can Dream (Elvis Presley cover)

07. Come And Get It (BADFINGER cover)

08. I Got You (James Brown cover)

09. Give A Little Bit (SUPERTRAMP cover)

10. I Love You (2026 Version) (CLIMAX BLUES BAND cover)

11. The Ballad Of Curtis Loew (LYNYRD SKYNYRD cover)

12. Have You Ever Seen The Rain (CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL cover)

13. I'd Rather Go Blind (Etta James cover)

14. Mind Your Own Business (Hank Williams Sr. cover)