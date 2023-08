Mото-рок фестивал „Побит камък-2023“ от 8-ми до 10-ти септември

Тазгодишният мото-рок фестивал „Побит камък-2023“ ще се проведе от 8-ми до 10-ти септември.

В него ще се включат изпълнители като БТР, No More Many More, Уикеда, Hellion Stone, Feuersein, Тангра, Pecata Live Band, Светльо and The Legends.

Изданието през 2023 ще бъде в покрепа на малкия Самуил - на 2 години, страдащ от Детска церебрална парализа - Спастична хемипареза, за чието лечение са необходими средства за провеждане на рехабилитации в Турска клиника.

Актьорът от театър „Българска армия“, Георги Къркеланов, заедно с Влади Въргала се присъединяват към каузата като водещи на фестивала.

Снимка: Побит Камък 2023

"Калашниците-МСС, Нови хан е българска организация с нестопанска цел, занимаваща се с мото-туристическа дейност и популяризиране на моторните спортове в страната, както и организиране на благотворителни мероприятия в подкрепа на деца с различни увреждания, нуждаещи се от медицински грижи", пише на сайта на организаторите: https://www.pobitkamakfest.com/about-us