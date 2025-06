Four of a Kind издадоха „Pale Man” - първи сингъл от предстоящия им дебютен албум

Новата българска джаз-рок група Four of a Kind пусна официално първия си сингъл. Песента "Pale Man" е придружена с видео, заснето от Петър Димов ‘Българевеца’ в столичния Patches Blues Bar, от където тръгва и историята на бандата.

Four of a Kind е сформирана съвсем спонтанно след инцидент и невъзможност на групата, предвидена по програма, да излезе на сцената на Patches Blues Bar. Бонзи Георгиев, Миро Найденов и Вихрен Паунов се отзовават и закърпват положението с импровизациите си върху любими песни и инструментали. След изключително позитивните отзиви, получават покани да свирят отново заедно и към тях се присъединява Иво Паунов, който точно се е прибрал в България след периоди в Канада и Холандия. Така, към традиционните барабани, бас и китара, прибавят саксофон и клавири. Това позволява на групата да разгърне потенциала си, композирайки нов материал, който ще се превърне в дебютния им албум. Той се очаква да излезе през есента, а днес, 27 юни, Four of a Kind пускат първи сингъл от него.

Името на групата идва от термин в покера, който означава четири карти от един и същи вид, но с различни бои. По същия начин всеки от четиримата във Four of a Kind внася неговия си цвят и опит в различни стилове музика - от джаз до рок и от блус до метъл, а съберат ли се заедно, боравят с всички останали бои и цветове в музикалната палитра.

Ето и кратка информация за тях:

Вихрен Паунов

Вихрен Паунов е басист, композитор, певец и продуцент. Свирил е с различни групи в Канада и България и е създавал театрална и филмова музика. В Онтарио е бил част от няколко блус и рок групи, Acid Folk Five и други. В Торонто е свирил с групата Afrodisiac, както и писал музика за театрални постановки. В България е активен изпълнител на музикалната сцена. Вихрен е автор и на множество песни.

Мирослав Найденов

Мирослав Найденов е един от най-ярките китаристи в България. С богат опит в различни стилове, той е свирил с много български и чуждестранни музиканти. Паралелно с преподавателската си дейност, активно участва в различни музикални проекти и концерти - Миро Найденов Бенд, Gary Moore Tribute Band, където се изявява и като певец. През годините е свирил с Камен Кацата Бенд, Blues Stream, ГМО - Георги Минчев Оркестра и други.

Иво Паунов

Иво Паунов е композитор, музикален продуцент и саксофонист. След завършване на образованието си в Канада и Нидерландия, той се завръща в България, където създава собствени музикални проекти. Музиката му е звучала във филми, театрални постановки и видео игри. Иво Паунов е известен със своя експериментален подход и умение да съчетава различни музикални стилове. Автор на музика за струнен оркестър, биг бенд, хор и джаз банди.

Боян "Бонзи" Георгиев

Роден в музикално семейство, Бонзи започва да свири още като дете. Той е един от основателите на група „Каскадьори“, която прави първите си стъпки, свирейки с Васко “Кръпката”, а след години се превръща в една от най-утвърдените метъл банда в България – Odd Crew. От 2008 г., вече под името Odd Crew, имат издадени осем студийни албума. Свирят на много фестивали, реализират десетки успешни хедлайн турнета и са били многократно специални гости на концерти в най-голямата зала в България - Арена София. Отваряли са концертите на Pantera, Five Finger Death Punch и др. Бонзи е основател на училището по ударни инструменти Bonzy Drum School, както и организатор на Sofia Drum Fest.