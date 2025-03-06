„Таралеща“ празнуват 7 години с концерт на 26 март

Група „Таралеща“ ще отбележи своя седми рожден ден със специален концерт в София. Празничният музикален спектакъл ще се проведе на 26 март в City Stage и ще събере на едно място музика, гости и изненади, подготвени специално за повода.

„Хората са казали – първите седем са най-важни и ние сме съгласни, защото точно преди седем години, в една култова пловдивска кръчма, се роди нашето бебе – „Таралеща“. Днес то вече е пораснало дете и влиза в своя „калпазански период“ по-смело, по-шумно и по-свободно“, споделя създателят на групата Митко Таралежков.

Специално за концерта шестимата музиканти са подготвили и необичайна изненада – на сцената ще прозвучат няколко парчета от техния „морфински“ албум, вдъхновен от звученето на култовата американска група Morphine.

„Това е нашата интерпретация на онова мрачно и хипнотично звучене, с тежко дишащ саксофон, бавен груув ритъм и изцяло български текстове, които миришат на нощ, барове и малко нощна лудост“, разказва Таралежков.

В тази специална част на концерта към „Таралеща“ ще се присъедини и Иван Гатев, вокалист на група „Контрол“.

Идеята за този проект е на Митко Таралежков, който е убеден, че музиката на Morphine може да звучи напълно естествено и на български език. Именно затова той се заема с превода и интерпретацията на текстовете за българската публика.

Концертът ще се проведе на 26 март 2026 г. в City Stage, София. Вратите отварят в 19:00, а началото на шоуто е от 20:30. За деца до 12 години входът е свободен, но само с придружител. Билети могат да бъдат намерени в мрежата на Ticket Station.