Stitched Up Heart обявиха нов албум „Medusa“

Хард рок бандата от Лос Анджелис Stitched Up Heart ще издаде новия си студиен албум "Medusa" на 12 юни чрез Judge & Jury Records – лейбъл, основан от утвърдения продуцент Хауърд Бенсън и барабаниста на Three Days Grace Нийл Сандерсън.

Заедно с анонса групата представи и официален видеоклип към новия сингъл „Glitch Bitch“, в който участват Conquer Divide, както и редица популярни готик/емо инфлуенсъри.

„Glitch Bitch“ е песен, посветена на увереността в дигиталната ера – свят, в който онлайн идентичността се превръща в пространство за безстрашно себеизразяване.

„‘Glitch Bitch’ е любовно писмо към всички смели e-girl героини, които чупят очакванията и оставят следа в дигиталния свят“, споделят от Stitched Up Heart. „Вие превръщате пикселите в сила и ни напомняте, че кодът е увереност, а красотата – оръжие.“

„Medusa“ съдържание:

1. Love & Death

2. Sick Sick Sick

3. Glitch B*tch

4. Cannibal

5. Meet Me After Life

6. Medusa

7. Beast

8. Dead To Me

9. Devilicious

10. Ex-Termination

В края на 2025 г. Stitched Up Heart приключиха турнето си с Eyes Set To Kill, Lauren Babic и LYLVC, а през пролетта на 2026 г. отново ще излязат на път – този път като част от турне с Sebastian Bach.