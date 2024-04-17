Six Feet Under с ново видео към „Mister Blood And Guts“

Американските дет метъл ветерани Six Feet Under представиха видеоклип към песента „Mister Blood And Guts“. Парчето е част от последния им студиен албум "Next To Die", който вече е на пазара чрез Metal Blade Records.

Китаристът Джак Оуен разкрива, че вдъхновението за песента идва от детството му, когато местните телевизии често излъчвали предавания с водещи в зловещи костюми, които представяли култови, леко кичозни хорър филми и разказвали любопитни детайли за тях. В „Mister Blood And Guts“ тази идея е доведена до крайност, с образа на мрачен злодей, който тероризира нищо неподозиращи зрители в киносалон.

Албумът "Next To Die" е петнадесето студийно издание на групата от дебюта "Haunted" (1995) насам и включва 12 композиции, разделени условно в две посоки „Death“ и „Groove“. Записите на вокалите са направени от Крис Барнс в легендарното Criteria Recording Studios в Маями, място, с което той има дългогодишна връзка.

Продукцията на албума е дело на Барнс и Оуен, а миксът и мастърингът са поверени на Марк Люис. Изданието получава положителни отзиви, като критиците го определят като едно от най-силните в по-новата история на групата.

Six Feet Under ще се завърнат на европейската сцена през юни, след което ще продължат с турне в Северна Америка и серия концерти в Латинска Америка през есента.