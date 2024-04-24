Saxon озаглавиха новия си албум "Gods Of Thunder"

Saxon разкриха заглавието на своя предстоящ 25-и студиен албум. Новият запис ще носи името "Gods Of Thunder" и се очаква да излезе на 22 януари 2027 г.

Новината беше потвърдена от китариста Брайън Татлър по време на фестивала Maid Of Stone във Великобритания. Още през юни групата обяви и първите дати от световното си турне "Gods Of Thunder", което ще стартира през следващата година.

Наскоро фронтменът Биф Байфорд разкри, че албумът ще може да бъде поръчван предварително още през септември, когато се очаква да се появят и първият сингъл и видеоклип към него. По думите му сингълът ще бъде издаден и на 7-инчов винил.

По-рано тази година Байфорд съобщи, че дългогодишният продуцент на групата и китарист на Judas Priest Анди Снийп е завършил миксирането на новия материал.

Покрай предстоящото турне Saxon ще върнат и една от най-разпознаваемите части от концертната си история легендарния механичен орел, използван още в началото на 80-те години по време на турнето на албума Denim And Leather. Заедно с него групата възражда и сценичната продукция Castles & Eagles.

"Gods Of Thunder" ще бъде първият нов студиен албум на Saxon след "Hell, Fire And Damnation", издаден през януари 2024 година.