Samael с нов сингъл „Hidden Empire“

Швейцарската индъстриъл/блек метъл банда Samael представи новия си сингъл „Hidden Empire“, вторa песен от предстоящия им лимитиран 12-инчов винил, който ще излезе на 24 април 2026 г. чрез Napalm Records.

Песента идва след завръщането на групата миналата година със „Black Matter Manifesto“ – първия им нов материал от осем години насам.

„Hidden Empire“ изследва невидимите структури, които оформят съвременния свят, пренасяйки темите си в напрегната и тежка звукова среда. Парчето започва с препратки към класическия период на групата, преди да премине в комбинация от масивни рифове и индустриално звучене, характерно за стила на Samael.

От бандата коментират:

„Скрито на видно място, пред нас, навсякъде и по всяко време. Вече не виждаме това, с което сме свикнали – това е нашата реалност, на която доброволно се подчиняваме, за да водим безболезнен, но безсмислен живот.“

През последните години Samael претърпяха и промени в състава. През 2020 г. към групата се присъедини басистът Алес Кампанели, познат от Sybreed, Obsydians и The Erkonauts, който замени Пиер „Zorrac“ Кароз.

Последният дългосвирещ албум на бандата остава „Hegemony“ (2017), но с новите издания Samael ясно заявяват, че са готови за следващата си глава.