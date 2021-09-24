Роджър Тейлър обяви нов албум със силно послание за света

Барабанистът, вокалист и автор на песни на Queen Роджър Тейлър обяви новия си самостоятелен албум “Violence Insane In A Beautiful World”, който ще излезе на 18 септември.

Първият сингъл от проекта “Come On Summer (It’s Party Time)” вече е достъпен и включва специалното участие на The Ndlovu Youth Choir от Южна Африка. Хорът стана световно известен с изпълнението си на “Bohemian Rhapsody” на зулу език, а в новия албум на Taylor участва в общо три песни.

“Violence Insane In A Beautiful World” е седмият самостоятелен албум на Роджър Тейлър и първият след “Outsider” от 2021 г., който достигна до Топ 3 на британските класации.

Новият проект носи силно социално послание и разглежда контрастите на съвременния свят -място, което едновременно може да бъде красиво и изпълнено с насилие, разделение и конфликти.

„Живеем в красив свят, но не трябва да го разрушаваме. В момента има толкова много омраза, войни и безсмислено насилие. Но в същото време вярвам, че добротата и човечността са по-важни от всякога“, споделя Роджър Тейлър.

Всички 10 песни в албума са написани, продуцирани и изпълнени от самия него с помощта на дългогодишния му сътрудник Джошуа Дж. Макрей и музикантите от концертната му група.

Единственото изключение е кавър версия на класиката “Jealous Guy” на Джон Ленън, която Тейлър определя като „една от най-великите балади, писани някога“.

"Violence Insane In A Beautiful World" съдържание:

1. A Beautiful World (feat. The Ndlovu Youth Choir)

2. Violence Insane

3. What Really Matters

4. Don't Photograph Food

5. I See You Now

6. Chump

7. Spit In His Eye

8. Jealous Guy *

9. Come On Summer (It's Party Time) (feat. The Ndlovu Youth Choir)

10. A Great Big Beautiful World (reprise) (feat. The Ndlovu Youth Choir)