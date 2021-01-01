Shine On Me
Dan Auerbach
Puddle Of Mudd пуснаха видео към песента „Free“

Песента е част от албума „Kiss The Machine“

Публикувано на 24 Март 2026
Американската рок група Puddle Of Mudd пусна официално видео към песента „Free“, част от последния им албум „Kiss The Machine“, издаден през май 2025 г.

Клипът е режисиран от Висенте Кордеро и е заснет в Лос Анджелис.

„Free“ носи силно личен заряд за фронтмена Уес Скантлин, като отразява борбите, през които е преминал през годините. Песента засяга теми като освобождаването от негативни влияния и избора на по-добра посока.

„Всеки минава през възходи и падения. По пътя срещаш хора, които не са твоите хора. Приеми тези, които искат да ти помогнат“, споделя Скантлин.

Той допълва, че в трудните моменти намира опора и във вярата: „Погледни към Бог, поискай помощ и Той ще те отведе на по-добро място.“

Сингълът продължава линията на по-лични и емоционални песни в последните издания на групата, след парчета като „Rain“ и „Monsters“.

