Possessed отбелязват 40 години „Seven Churches“ с концерт в София

На 9 юни 2026 г. в Joy Station ще имаме рядък повод да се върнем към самото начало на дет метъла – Possessed идват в София за специален концерт, посветен на 40-годишнината от „Seven Churches“.

Албумът от 1985 г. не просто влиза в историята – той я пренаписва. За мнозина това е записът, който дава име, форма и посока на цял жанр. И четири десетилетия по-късно, тежестта му още се усеща.

След силното си гостуване у нас през 2023 г., американците се завръщат, за да отпразнуват този ключов момент – както подобава: силно, бързо и без компромиси.

Създадени в началото на 80-те в района на Сан Франциско, Possessed са сред групите, които дефинират екстремния звук. Сурови рифове, агресивна скорост и отличителният вокал на Джеф Бесера – това е формулата, която вдъхновява поколения след тях.

Днес бандата продължава да звучи със същата енергия, както и в началото, подкрепена от по-новия материал като „Revelations of Oblivion“.

Концертът в София ще бъде повече от юбилей – сблъсък между корените на жанра и неговото настояще, с фокус върху класиките, които са оформили сцената.

Билетите са в продажба в мрежите на Bilet.bg и Eventim.bg, с цени от 35 евро.