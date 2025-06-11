Поезията на Тил Линдеман излиза за първи път у нас

Легендарният фронтмен на Rammstein, Тил Линдеман, представя своята нова поетична книга „100 стихотворения“, която за първи път излиза на български език. Преводът е дело на Теодора Гандева и Александра Димитрова, а художествената редакция е на Роберт Леви. Корицата е с фотография на световноизвестния музикант и фотограф Bryan Adams.

От 10 ноември читателите могат да направят предварителна поръчка (pre-order), а официалното представяне на книгата ще се състои на 1 декември от 19:00 ч. в клуб „Строежа“. Седмица по-късно, на 8 декември, когато Линдеман пристига в София за концерта си в Арена 8888, книгата ще бъде достъпна и на място – в специалната merch зона на събитието.

Познат на милиони фенове със своята сценична сила и провокативни текстове, Тил Линдеман е и поет с над 20 години творческа история. В „100 стихотворения“ той създава свят, в който красотата и насилието съжителстват в едно изречение – свят, едновременно суров, чувствен и ироничен.

Темите, които авторът изследва, оформят неговия поетичен космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта и секса.

„Да превеждаш Тил Линдеман означава да влизаш в свят, в който красотата и насилието съществуват едновременно. Езикът му е прост и жесток, нежен и ироничен — именно това го прави толкова жив“, споделят преводачите Гандева и Димитрова.

Художественият редактор Роберт Леви допълва: „Редактирането на тази книга беше като работа с поетичен експлозив — никога не знаеш къде ще избухне следващият ред. Тил Линдеман не просто пише за границите, той ги преминава.“

В „100 стихотворения“ Линдеман продължава традицията от предишните си сборници „Messer“ и „In Stillen Nächten“ (На тихи нощи), затвърждавайки позицията си като един от най-силните съвременни гласове на немската поезия.

Поетът играе с класически форми – от балади и броилки до народни мотиви – и създава език, в който суровостта и нежността се преплитат в уникален поетичен почерк.

„100 стихотворения“ е книга за човешката природа – тъмна, красива и истинска, написана от артист, който не се страхува да надникне отвъд границите на болката, страстта и езика.

Тил Линдеман е немски певец, поет, композитор и актьор, роден в Лайпциг и израснал край Шверин. Син е на поета Вернер Линдеман и журналистката Бригите „Гита“ Линдеман. Преди да създаде Rammstein, свири на барабани в групата First Arsch и участва в редица музикални проекти.

През 1994 г. заедно с Паул Ландерс, Кристоф „Doom“ Шнайдер и Кристиан „Flake“ Лоренц печели конкурс в Берлин – началото на Rammstein, бандата, променила облика на индустриалния метъл.

След успеха на поетичните сборници „Messer“ (2002) и „In Stillen Nächten“ (2013), с „100 стихотворения“ Линдеман отново разкрива своята дълбоко лична и поетична страна – чрез език, който едновременно ранява и освобождава.