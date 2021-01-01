Почина вокалистът на Boston Томи ДеКарло

Вокалистът Томи ДеКарло, известен с участието си в легендарната рок група Boston, е починал на 60-годишна възраст след битка с рак на мозъка.

Новината бе съобщена от неговото семейство в социалните мрежи. ДеКарло си е отишъл на 9 март 2026 г., след като през септември миналата година е бил диагностициран със заболяването.

„С натежали сърца споделяме, че нашият баща Томи ДеКарло почина в понеделник, 9 март 2026 г. След като през септември му беше поставена диагноза рак на мозъка, той се бореше с невероятна сила и смелост до самия край“, се казва в изявлението на семейството.

Томи ДеКарло се присъединява към Boston през 2007 година, след смъртта на оригиналния вокалист на групата Брад Делп. Първоначално той привлича вниманието на създателя на бандата Том Шолц, след като публикува в интернет свои изпълнения на песни на Boston.

През септември 2025 г. ДеКарло получава внезапен мозъчен кръвоизлив и претърпява спешна операция. По време на хирургичната интервенция лекарите откриват два меланомни тумора в мозъка и още едно образувание в белия дроб. По-късно той получава втори мозъчен кръвоизлив и остава хоспитализиран.

След като планираните му концерти през есента бяха отменени, музикантът написа в социалните мрежи, че решението не е било лесно.

„Да свиря и да споделям музиката си с вас по света е едно от най-щастливите неща в живота ми. Но сега трябва да отделя време, за да се възстановя и да се върна на сцената в най-добрата си форма“, написа тогава той.

През 2012 година Томи ДеКарло създава групата DeCarlo заедно със своя син. След договор с Frontiers Music Srl те издават дебютния си албум „Lightning Strikes Twice“ през 2020 г.

През 2022 година певецът издава и първия си самостоятелен албум „Dancing In The Moonlight“.