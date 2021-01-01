Почина Илия Караянев – Личо Стоунса

На 76-годишна възраст ни напусна Илия Караянев, познат на поколения меломани като Личо Стоунса – един от най-ярките и разпознаваеми китаристи в историята на българската рок музика.

Роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив, градът, който остава негова любов и дом до края на живота му, Личо хваща китарата още на 14 години. Първия си инструмент изработва заедно с баща си – дърводелец, а музикалното му възпитание идва от плочите на Ерик Клептън, Джими Хендрикс и The Shadows.

През 70-те години Личо Стоунса се утвърждава като водещ соло китарист на българската сцена, а широката популярност идва с участието му в оркестъра на Лили Иванова. Следват изяви с едни от най-значимите имена в родната музика, както и работа в авангардния за времето си джаз оркестър „София“.

През 1984 г. Караянев емигрира в Швеция, а по-късно свири в оркестри и формации в Германия и Норвегия, включително и на круизни кораби. Години по-късно се завръща в България и отново намира мястото си на сцената.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, създаден заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

Личо Стоунса свири във всички стилове, работи с почти всички големи имена на българската естрада и рок сцена и остава в паметта на публиката с характерен звук, свободен дух и безкомпромисна любов към музиката. В Пловдив той беше и ще остане легенда.