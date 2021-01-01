Почина бившият китарист на Manowar Ross The Boss

Рос Фридман (Ross The Boss), съосновател на Manowar и The Dictators, е починал на 72-годишна възраст. Новината беше потвърдена с официално изявление на Metal Hall of Fame.

Смъртта му идва малко повече от месец след като музикантът съобщи, че е диагностициран с Амиотрофична латерална склероза (ALS) – прогресивно невродегенеративно заболяване, което засяга двигателните неврони и води до загуба на мускулен контрол.

В изявлението се казва:

„С дълбока тъга потвърждаваме кончината на легендарния китарист, наш скъп приятел и член на Metal Hall of Fame – Рос „The Boss“ Фридман. Рос беше пионер както в пънка, така и в хеви метъла… Неговият мощен стил на свирене, разпознаваем тон и безкомпромисен дух вдъхновиха поколения музиканти и фенове по целия свят.

Рос Фридман записва шест студийни албума с Manowar, включително класики като “Battle Hymns” (1982), “Into Glory Ride” (1983) и “Hail to England” (1984), преди да напусне групата след “Kings of Metal” (1988).

Преди това той оставя траен отпечатък и в пънк сцената със The Dictators, чиито албуми “Go Girl Crazy!” (1975), “Manifest Destiny” (1977) и “Bloodbrothers” (1978) се считат за едни от ранните основи на жанра.

В по-късните години Фридман продължава активна кариера с проекти като Ross the Boss, Death Dealer и сътрудничества с различни музиканти от рок и метъл сцената.

Поклон пред паметта му!