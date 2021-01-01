Pink Turns Blue идват в София през октомври

Немската даркуейв / пост-пънк формация Pink Turns Blue ще се завърне в София за концерт на 2 октомври 2026 г. в клуб Live & Loud.

Създадени през 1985 г., Pink Turns Blue са сред ключовите имена в първата вълна на готик рокa и даркуейва. Дебютът им „If Two Worlds Kiss“ се превръща в един от важните албуми за развитието на жанра, а през годините бандата изгражда собствен разпознаваем стил между пост-пънк, ню уейв и алтернативен рок.

Днес групата продължава с Мик Джогуър, Пол Рихтер и Лука Самури, а дискографията им включва над десет албума и десетилетия концертна активност – от малки клубове до разпродадени турнета в Европа и САЩ.

Концертът в София на 2 октомври ще ги върне отново на българска сцена този път в по-интимната атмосфера на клуб Live & Loud.