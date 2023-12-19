Pestilence с първи хедлайнерски концерт в България на 15 октомври

Нидерландските прогресив дет метъл ветерани Pestilence ще изнесат първия си хедлайнерски концерт в България на 15 октомври 2026 г. Събитието ще се проведе в клуб „При Черепите“.

Групата е създадена през 1986 г. и първоначално се утвърждава на траш метъл сцената, преди да се превърне в едно от ключовите имена в развитието на дет метъла. Водени от основателя и китарист Patrick Mameli, Pestilence остават активни вече близо четири десетилетия и са част от поколението, оформило стила редом с групи като Death, Cynic и Atheist.

Сред най-значимите им издания са „Consuming Impulse“ (1989) и „Testimony Of The Ancients“ (1991), а експерименталният „Spheres“ (1993) е считан за един от ранните прогресивни дет метъл албуми. След период на разпадане групата се завръща и продължава да издава нов материал, включително „Hadeon“ (2018) и „Exitivm“ (2021). В момента Pestilence подготвят следващия си студиен албум „Portals“.

В концерта ще участват и подгряващи групи — Concrete и Phantom.

Билетите са в продажба в Bilet.bg, като цените са по-ниски за лица до 21 години.