Отиде си Людмил Стоилов – Льоди от Бараби Блус Бенд

Людмил Стоилов – Льоди, басист и съосновател на Бараби Блус Бенд, е починал на 19 юни. Тъжната новина беше съобщена от негови близки в социалните мрежи.

През 1993 година Буги Барабата и Льоди поставят началото на Бараби Блус Бенд. Малко по-късно към тях се присъединява и барабанистът Милен Кръстев – Вуйчото, а групата бързо се превръща в едно от запомнящите се имена на българската блус и рок сцена.

Още през същата година издават дебютния си албум „Песни от гаража“, а през 1995 г. се появява и вторият им студиен запис – „Лоши времена“. В края на 1996 г. Льоди напуска групата и поема по друг професионален път.

С неговата кончина си отива и последният представител на оригиналния състав на Бараби Блус Бенд. Милен Кръстев – Вуйчото почина през 2012 г., а Буги ни напусна през 2019 г.

Екипът на Z-Rock изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Льоди.