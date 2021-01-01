Оратница се завръщат с нов албум и концерт в София

След близо осем години без нов албум Оратница се завръщат с нова музика, обновен състав и концерт в София. На 12 септември групата ще представи за първи път на живо албума STOPAN на малката сцена на Vidas Art Arena, преди официалната му премиера.

Известни със своя характерен микс от български фолклор и съвременни електронни стилове като дъбстеп, хип-хоп и drum and bass, Оратница продължават да развиват своя разпознаваем звук, в който традицията среща модерното звучене.

Създадена през 2009 година, групата бързо привлича вниманието с нестандартния си подход към българския фолклор. Само година след основаването си печели наградата Sofia Fusion Rally за интерпретацията на народната песен „Леле, свашке“, което поставя началото на активна концертна дейност и договор с музикален лейбъл. Следват участия на фестивали като Spirit of Burgas, Beglika Fest и Айляк Фест, както и концерти в Норвегия, Германия, Малайзия, Русия и други държави.

Дебютният албум „Оратница“ излиза през 2012 година, а през 2018-а групата представя "Alter Ethno", в който разширява музикалните си хоризонти с влияния от afrobeat, джаз и ambient.

Новият албум "STOPAN" е първото студийно издание на групата от осем години насам. Според музикантите той е най-зрялата им творба до момента – по-дълбока, по-смела и многопластова. Освен новите композиции, на концерта в София публиката ще чуе и добре познати песни от репертоара на Оратница.

Концертът е на 12 септември във Vidas Art Arena. Билетите вече са в продажба в мрежата на Ticket Station, като цените започват от 10 евро.