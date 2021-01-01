Onslaught идват в България с олдскуул траш сет

Британските траш метъл легенди Onslaught ще изнесат концерт в България на 8 януари 2027 г. Шоуто ще се състои в столичния клуб Mixtape 5 и е част от кратка обиколка в региона, която включва още концерти в Солун и Атина.

Създадени през 1982 година в Бристъл, Onslaught са сред пионерите на британската траш метъл сцена. Групата традиционно е поставяна сред т.нар. „Голяма четворка“ на британския траш метъл, редом до Sabbat, Xentrix и Acid Reign.

Днес в състава продължава да бъде китаристът Найдж Рокет, който е част от групата още от самото начало, както и емблематичният вокалист Саймън "Sy" Кийлър. След поредното си завръщане в групата през миналата година, Кийлър отново е фронтмен на Onslaught, а бандата представя специални концерти, посветени на ранния период от кариерата си.

Именно такъв ще бъде и концертът в София. Основният акцент в сетлиста ще бъдат песните от първите два албума на групата – Power From Hell (1985) и The Force (1986), смятани за едни от най-важните издания в историята на европейския траш метъл.

Организаторите съобщават още, че за концерта ще бъде избрана и подгряваща българска група, като решението ще бъде взето на по-късен етап от Onslaught и техния мениджмънт.