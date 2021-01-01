Нов документален филм показва силата на тежката музика

Тежката музика често е била определяна като „шум“, но за мнозина тя е нещо много повече. Новият документален филм „Heavy Healing“ поставя именно това в центъра си - ролята на метъла, хардкора и пънка като източник на сила, мотивация и възстановяване.

Филмът събира истории на музиканти, фенове и хора от индустрията, които са преминали през сериозни изпитания – от тежки заболявания като рак и сърдечни проблеми, до тревожност, депресия и други психични състояния. Общото между тях е, че в най-трудните моменти са намерили опора именно в агресивната музика.

Сред участниците са имена като Джеси Лийч (Killswitch Engage), Лу Колер (Sick Of It All) и Майк IX Уилямс (Eyehategod) споделят лични истории за връзката между музиката и възстановяването.

Идеята за „Heavy Healing“ идва от музикалния ветеран Сет Ейбрамс, който сам преминава през сериозни здравословни кризи. По думите му, именно музиката е това, което го е държало напред:

„Когато останеш сам със себе си, музиката е това, което те държи. В моя случай това беше тежката музика.“

Режисьорът Howie Abrams, който има десетилетия опит в ъндърграунд сцената, допълва, че филмът цели да покаже една по-малко видима страна на жанра: как екстремната музика може да бъде средство за оцеляване, а не просто форма на бягство.

„Heavy Healing“ вече е селектиран за ReelAbilities Film Festival в Ню Йорк, най-големият фестивал посветен на темата за хората с увреждания.

