Rocket Science Rock & Beer Fest ще се проведе в Царево на 4 и 5 юли

В разгара на лятото на Морска Сцена Царево за първи път ще се проведе Rocket Science Rock & Beer Fest.

Двудневното събитие ще привлече любителите на крафт бирата и рок музиката в една от най-южните точки на българското Черноморие.

Организаторите от Rocket Science Beer обещават и тематична кухня, която да подкрепи феновете преди началото на концертите.

Сред имената в афиша откриваме Фабричен Дефект, Контрол, трибютът на Metallica – Hammerhead, младите надежди Second to None от Варна, Ivo Ruev band от Стара Загора и SEVI, които ще закрият първата фестивална вечер със специалното участие на Джони Джоели.

Фестивалната зона ще бъде отворена и двата дни след 16.00ч , а концертите ще стартират след 19.00ч.

Входът е своден!