Николо Коцев разкри още персонажи от мащабната рок опера "Draconia"

Николо Коцев продължава постепенно да разкрива детайли около симфоничната рок опера “Draconia”. След последните звукозаписни сесии българският музикант и композитор представи две от важните роли в историята - Reptilah и Gamohra, изпълнени от Вероника “The V” Фрийман и Рони Грейс.

Работата по “Draconia” продължава повече от две десетилетия. Проектът е замислен не просто като концептуален албум, а като мащабна музикална история с оркестър, хор, рок група и международен певчески състав. След успеха на рок операта “Nostradamus”, Николо Коцев отново създава свят, в който се преплитат любов, проклятия и битка между доброто и злото.

“Draconia” е разделена в четири действия и включва 22 композиции с обща продължителност над 120 минути. Музиката преминава през симфонични и прогресив елементи, тежки рок моменти и мащабни оркестрации.

Вероника “The V” Фрийман влиза в ролята на Reptilah, един от основните персонажи, чието

проклятие поставя в движение основната история и променя съдбата на всички герои.

„Рядко се плаша в студиото, но тя успя сериозно да ме разтърси. Ще го чуете“, казва Николо Коцев за работата с Фрийман.

Самата певица признава, че веднага е усетила връзка с персонажа: „Тя е безмилостна. Иска да унищожи всичко по пътя си и това работи чудесно за ролята.“

Втората голяма женска роля е поверена на Рони Грейс, която изпълнява Gamohra.

След приключването на записите Николо Коцев споделя: „Мислех, че Вероника Фрийман ме е стреснала достатъчно, но Рони качи всичко на следващо ниво. Още ме побиват тръпки.“

Рони описва работата си по ролята като силно емоционално и театрално преживяване: „Вложих сърцето и душата си в този персонаж. Някои песни са по-оперни, други са директен тежък рок, а трети са много театрални.“

Според Коцев именно тази отдаденост се усеща ясно и в самите записи: „Достигаме нови нюанси и нова емоционална дълбочина.“

До момента в “Draconia” участват още Джо Лин Търнър като Wiseman, Дино Джелусик като Freedom, Стефан Никвист като Mohrdai, Гьоран Едман като Storyteller и Никола Здравков като Crow. Главната женска роля Hope също е поверена на известна певица, чието име предстои да бъде обявено.

*имената на персонажите са изписани на английски език