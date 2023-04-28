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Николо Коцев разкри още персонажи от мащабната рок опера "Draconia"

Вероника “The V” Фрийман и Рони Грейс влизат в двете основни женски роли

Публикувано на 11 Юни 2026
Николо Коцев разкри още персонажи от мащабната рок опера

Николо Коцев продължава постепенно да разкрива детайли около симфоничната рок опера “Draconia”. След последните звукозаписни сесии българският музикант и композитор представи две от важните роли в историята - Reptilah и Gamohra, изпълнени от Вероника “The V” Фрийман и Рони Грейс.

Работата по “Draconia” продължава повече от две десетилетия. Проектът е замислен не просто като концептуален албум, а като мащабна музикална история с оркестър, хор, рок група и международен певчески състав. След успеха на рок операта “Nostradamus”, Николо Коцев отново създава свят, в който се преплитат любов, проклятия и битка между доброто и злото.

“Draconia” е разделена в четири действия и включва 22 композиции с обща продължителност над 120 минути. Музиката преминава през симфонични и прогресив елементи, тежки рок моменти и мащабни оркестрации.

Вероника “The V” Фрийман влиза в ролята на Reptilah, един от основните персонажи, чието
проклятие поставя в движение основната история и променя съдбата на всички герои.

„Рядко се плаша в студиото, но тя успя сериозно да ме разтърси. Ще го чуете“, казва Николо Коцев за работата с Фрийман.

Самата певица признава, че веднага е усетила връзка с персонажа: „Тя е безмилостна. Иска да унищожи всичко по пътя си и това работи чудесно за ролята.“

Втората голяма женска роля е поверена на Рони Грейс, която изпълнява Gamohra.

След приключването на записите Николо Коцев споделя: „Мислех, че Вероника Фрийман ме е стреснала достатъчно, но Рони качи всичко на следващо ниво. Още ме побиват тръпки.

Рони описва работата си по ролята като силно емоционално и театрално преживяване: „Вложих сърцето и душата си в този персонаж. Някои песни са по-оперни, други са директен тежък рок, а трети са много театрални.“

Според Коцев именно тази отдаденост се усеща ясно и в самите записи: „Достигаме нови нюанси и нова емоционална дълбочина.“

До момента в “Draconia” участват още Джо Лин Търнър като Wiseman, Дино Джелусик като Freedom, Стефан Никвист като Mohrdai, Гьоран Едман като Storyteller и Никола Здравков като Crow. Главната женска роля Hope също е поверена на известна певица, чието име предстои да бъде обявено.

*имената на персонажите са изписани на английски език

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