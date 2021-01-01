Nickelback обявиха нов албум и пуснаха сингъл с участието на John 5

Nickelback се завръщат с нова музика. Канадската рок група обяви, че новият ѝ студиен албум "Everything Under The Sun" ще излезе на 30 октомври чрез Virgin Music Group.

Заедно с новината музикантите представиха и първия сингъл от албума - „Rattle The Cage“, в който специален гост е китаристът John 5.

Това е първата нова музика на Nickelback след албума "Get Rollin'" от 2022 година. Според фронтмена Чад Крюгър, новото издание показва всички лица на групата, от тежките рок парчета до по-мелодичните и експериментални композиции.

„В този албум присъства всяка страна на Nickleback. Има песни, които звучат по-тежко от всичко, което сме правили досега, има песни, които поемат рискове, и песни, които ни напомнят защо сме заедно толкова дълго време“, споделя Крюгър.

Първият сингъл „Rattle The Cage“ е сред най-енергичните песни в каталога на Nickelback през последните години. Групата описва парчето като отражение на енергията и връзката между музикантите и феновете по време на концертите им.

Новият албум идва след успешното световно турне в подкрепа на "Get Rollin'" и документалния филм "Hate To Love: Nickelback", който даде нов поглед към историята на бандата.

"Everything Under The Sun" съдържание:

1. Rattle The Cage (feat. John 5)

2. Bones For The Crows

3. I Already Know

4. Leave Me Behind

5. If I Don't Go

6. Make Me Love You

7. Chasin' Famous

8. Simple Song

9. Technicolor Steamboat

10. Lift Somebody Up

11. Bottled Dreams

12. Last Night Was Fun