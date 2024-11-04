Въведете търсената дума и натиснете Enter
следва
Shine On Me
Dan Auerbach
10
Pop-out player
Woman in love
Liz McClarnoan

Неиздаван албум на Slipknot от 2008 година излиза през април

„Look Outside Your Window“ събира експериментални записи, създадени по време на сесиите за „All Hope Is Gone“

Публикувано на 05 Февруари 2026
Неиздаван албум на Slipknot от 2008 година излиза през април
Снимка: Getty Images

Slipknot ще издадат албум с неиздавани досега записи, създадени по време на сесиите за "All Hope Is Gone". Проектът носи заглавието "Look Outside Your Window" и ще излезе през април, повече от 15 години след създаването на песните. Изданието ще се появи на винил по повод Record Store Day на 18 април.

Материалът е записан през 2008 г. от четирима членове на Slipknot – Шон „Клоунът“ Крахан, Кори Тейлър, Джим Рут и Сид Уилсън – в паралелна студийна сесия, различна от основната работа по All Hope Is Gone. Музиката остава неиздадена в продължение на години, а за съществуването ѝ Крахан разказа публично през 2018 г. Материалът е с по-експериментално и психеделично звучене, което още тогава го е отделило от типичната линия на Slipknot.

В официално изявление Slipknot описват проекта като резултат от съзнателно търсене на различна творческа посока, отделна от обичайния облик на групата. Песните са създадени в период на напрежение и несигурност, късно през нощта, в изолирана къща извън града. Именно това усещане за неизвестното и липсата на правила оформят експерименталния характер на записа, в който се преплитат нетрадиционни ритми, органни партии, абстрактни китарни шумове и нетипични семпли.

„Нямаше правила – всичко можеше да стане част от музиката: семпли, необичайни шумове, орган, абстрактни китарни текстури, дори звуци от жаби и щурци“, споделят музикантите.


"Look Outside Your Window" съдържание:

1. 11th March
2. Moth
3. Dirge
4. Christina
5. Is Real
6. Away
7. In Reverse
8. Toad
9. Juliette
10. U Can't Stop This

Ключови думи: