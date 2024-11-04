Неиздаван албум на Slipknot от 2008 година излиза през април

Slipknot ще издадат албум с неиздавани досега записи, създадени по време на сесиите за "All Hope Is Gone". Проектът носи заглавието "Look Outside Your Window" и ще излезе през април, повече от 15 години след създаването на песните. Изданието ще се появи на винил по повод Record Store Day на 18 април.

Материалът е записан през 2008 г. от четирима членове на Slipknot – Шон „Клоунът“ Крахан, Кори Тейлър, Джим Рут и Сид Уилсън – в паралелна студийна сесия, различна от основната работа по All Hope Is Gone. Музиката остава неиздадена в продължение на години, а за съществуването ѝ Крахан разказа публично през 2018 г. Материалът е с по-експериментално и психеделично звучене, което още тогава го е отделило от типичната линия на Slipknot.

В официално изявление Slipknot описват проекта като резултат от съзнателно търсене на различна творческа посока, отделна от обичайния облик на групата. Песните са създадени в период на напрежение и несигурност, късно през нощта, в изолирана къща извън града. Именно това усещане за неизвестното и липсата на правила оформят експерименталния характер на записа, в който се преплитат нетрадиционни ритми, органни партии, абстрактни китарни шумове и нетипични семпли.

„Нямаше правила – всичко можеше да стане част от музиката: семпли, необичайни шумове, орган, абстрактни китарни текстури, дори звуци от жаби и щурци“, споделят музикантите.



"Look Outside Your Window" съдържание:

1. 11th March

2. Moth

3. Dirge

4. Christina

5. Is Real

6. Away

7. In Reverse

8. Toad

9. Juliette

10. U Can't Stop This