Motionless In White с нов сингъл и видеоклип „Afraid Of The Dark“

Публикувано на 29 Януари 2026
Снимка: Acacia Evans

Motionless In White издадоха новия си сингъл „Afraid Of The Dark“, придружен от официален видеоклип.

„Afraid Of The Dark“ прави връзка между различните етапи в развитието на групата, като съчетава метъл с електронни елементи. Песента е повлияна от дългогодишния път на MIW и отразява опита и идентичността, които бандата изгражда през годините.

Фронтменът Chris Motionless споделя, че песента е вдъхновена от ранните дни на групата и първите им турнета:
„Преди 20 години тръгнахме на път без ясна представа какво ни очаква. Още в началото се сблъскахме с трудности, но това не ни отказа. Знаехме, че ще намерим начин да продължим.“

По повод 20-годишнината си той допълва:
„Днес този дух все още е с нас. Песента е за това да не се страхуваш от неизвестното и да поемеш отговорност за посоката, в която вървиш.“

През последните две десетилетия Motionless In White постепенно разширяват влиянието си, а „Afraid Of The Dark“ е част от този процес.

Тази пролет групата ще бъде на турне като съпорт на Bring Me The Horizon, с концерти, включително в Madison Square Garden, както и участия на фестивалите Welcome To Rockville и Sonic Temple.

