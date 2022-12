Motörhead споделиха неиздавана досега песен "Bullet In You Brain"

Motörhead издадоха своя 23-ти и последен студиен албум "Bad Magic" през 2015 година.

На 24 февруари 2023 година, британските легенди ще издадат разширена версия на творбата със заглавие: "Bad Magic: Seriously Bad Magic", в която ще влязат две неиздавани досега парчета "Bullet In Your Brain" и "Greedy Bastards", както и концерта на фестивала "Mt Fuji Rock Festival 2015 – Sayonara Folks!"

Видеоклипа към "Bullet In Your Brain", включващ ексклузивни, непоказвани досега кадри на Motörhead в студиото по време на записите на "Bad Magic", може да видите по-долу.