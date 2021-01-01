Морган Фрийман обяви симфоничен блус албум

Носителят на „Оскар“ Морган Фрийман обяви нов музикален проект. На 7 август чрез Decca Records ще излезе „Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience“ – албум, който съчетава класически блус композиции със симфонични аранжименти.
Фрийман е продуцент и разказвач в проекта, който проследява повече от век история на блуса – от „Dark Was the Night, Cold Was the Ground“ на Blind Willie Johnson до „I Lied To You“ от саундтрака на филма „Sinners“.
В записите участват имена като Taj Mahal, Keb’ Mo’, Shemekia Copeland и продуцентът Lawrence „Boo“ Mitchell. Специално място е отделено и на музиканти от щата Мисисипи, много от които редовно свирят в Ground Zero Blues Club – клуба, който Фрийман помага да бъде открит преди 25 години в Кларксдейл.
Албумът комбинира записи, направени в легендарното Royal Studios в Мемфис, със симфонични партии на Chineke! Orchestra, записани в Abbey Road Studios в Лондон.
„За първи път чух блус на верандата на баба ми в делтата на Мисисипи и тази музика никога не ме е напускала“, споделя Фрийман. „Корените ѝ са в историите, пренесени от Западна Африка към американския Юг. Блусът се превърна в символ на човешката устойчивост и в пулса на една култура, която отказва да бъде забравена.“
Първият сингъл от проекта вече е факт. Това е нова версия на класиката „Death Letter Blues“ на Son House, изпълнена от Taj Mahal. Композицията е допълнена от симфонични аранжименти на диригента Martin Gellner, които разширяват мащаба на песента, без да отнемат от емоционалната ѝ сила.
Според артистичния директор на Chineke! Orchestra Джонатан Хейуърд проектът е едновременно почит към наследството на блуса и възможност музиката да бъде представена в нова светлина.
„Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience“ ще включва 12 композиции, сред които интерпретации на „Crossroads“, „Dust My Broom“, „The Thrill Is Gone“ и „Traveling Riverside Blues“.
Съдържание на албума:
1. Dark Was the Night, Cold Was the Ground – Morgan Freeman feat. Keith Johnson
2. Crossroads – Super Chikan
3. Death Letter Blues – Taj Mahal
4. Dust My Broom – Lady Adrena
5. The Thrill Is Gone – Alvin Youngblood Hart
6. Cadillac Assembly Line – Keb’ Mo’
7. Somebody’s Knockin’ – Anthony Big A Sherrod
8. Traveling Riverside Blues – Shemekia Copeland
9. I’ll Take You There – Tierinii Jackson feat. Stax Music Academy Choir
10. Love Me Or Leave Me – Anthony Big A Sherrod
11. Someday – Anthony Big A Sherrod
12. I Lied To You – Keith Johnson