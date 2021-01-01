Миндя Рок Фест се завръща за своето 18 издание

Миндя Рок Фест отново ще събере почитателите на рок музиката в края на август. Осемнадесетото издание на фестивала ще се проведе на 28 и 29 август и ще предложи среща между новото поколение български музиканти и добре познати имена от родната рок и блус сцена.

Организаторите залагат на разнообразна програма, в която младите формации ще имат възможност да споделят сцената с изпълнители, оставили трайна следа в историята на фестивала.

Първата фестивална вечер, на 28 август, ще започне с Усет, следвани от Blues Bakers, ERROR 404 и Cool Den. Финалът на вечерта е поверен на Blues Traffic.

На 29 август на сцената ще се качат B.D.S., Extaz, Магистри и Smokey Mountain River Band, а фестивалът ще завърши с концерт на Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд.