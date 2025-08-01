Въведете търсената дума и натиснете Enter
Michael Schenker Group с нов сингъл „I Can't Stand Waiting“

Албумът „Don't Sell Your Soul“ излиза на 3 октомври

Публикувано на 19 Септември 2025
Michael Schenker Group с нов сингъл „I Can't Stand Waiting“
Снимка: Facebook.com/earmusicofficial

Новият студиен албум на Michael Schenker Group, озаглавен "Don't Sell Your Soul", ще излезе на 3 октомври чрез earMUSIC.

По-долу можете да чуете втория сингъл от предстоящата творба, песента "I Can't Stand Waiting".

Майкъл Шенкер и неговата банда изпълниха за първи път на живо заглавната песен "Don't Sell Your Soul" на 31 юли на фестивала Wacken Open Air в Германия.

"Don't Sell Your Soul" е най-новият студиен албум на Michael Schenker Group и втора част от трилогия, започнала с издадения през 2024 г. "My Years With UFO".

Албумът е продуциран от Шенкер и Майкъл Вос, а на вокалите е безупречният Ерик Грьонуол, бивш певец на Skid Row и несъмнено един от най-добрите рок гласове на своето поколение.

„Don't Sell Your Soul“ съдържание:
1. Don't Sell Your Soul
2. Danger Zone
3. Eye Of The Storm
4. Janey The Fox
5. I Can't Stand Waiting
6. Sign Of The Times
7. The Chosen
8. It's You
9. Sixstring Shotgun
10. Flesh And Bone
11. Surrender

