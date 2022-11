Metallica с нов албум през 2023! Чуйте първия сингъл "Lux Æterna"

"72 Seasons" e заглавието на предстоящия дванадесети студиен албум на американските метъл легенди Metallica, който ще излезе на 14 април 2023 година.

Албумът ще съдържа 12 парчета с общо времетраене от 77 минути и е продуциран от Грег Фиделман заедно с Джеймс Хетфилд и Ларс Улрих. Това ще бъде първи дългосвирещ албум с нов материал на Metallica oт 2016 година насам, когато излезе "Hardwired... To Self-Destruct". Пълното съдържание на "72 Seasons" ще намерите по-долу в статията.

С новината за "72 Seasons" идва и първият сингъл "Lux Æterna". Гледайте видеоклипа режисиран от Tim Saccenti.

"72 Seasons" съдържание:

1. 72 Seasons

2. Shadows Follow

3. Screaming Suicide

4. Sleepwalk My Life Away

5. You Must Burn!

6. Lux Æterna

7. Crown Of Barbed Wire

8. Chasing Light

9. If Darkness Had A Son

10. Too Far Gone?

11. Room Of Mirrors

12. Inamorata