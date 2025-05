Metallica се завръщат в Европа с турнето M72 през 2026 година

Легендарната метъл банда Metallica обяви, че турнето M72 World Tour ще се завърне в Европа през пролетта и лятото на 2026 година. След триумфално преминаване през Северна Америка, групата е готова за нова вълна от концерти на Стария континент, включително дългоочаквани завръщания и дебюти в редица градове.

Традицията на „No Repeat Weekend“ продължава и през 2026 г. – формат, при който в рамките на два дни Metallica изпълнява напълно различни сетове, без повтарящи се песни. Феновете във Франкфурт, Будапеща, Дъблин и Лондон ще могат да изживеят два уникални концерта с различни подгряващи групи всяка вечер. Сред тях се открояват Pantera, Gojira, Knocked Loose и Avatar.

През 2026 г. ще се състоят и осем специални концерта „One Night Only“ в Атина, Хожув (Полша), Кардиф, Букурещ, Цюрих, Берлин, Болоня и Глазгоу.

Концертите ще включват впечатляваща централна сцена с 360-градусова гледка и т.нар. Snake Pit – зона, разположена в сърцето на сцената. Достъпът до нея и други ексклузивни пакети, като среща с групата, тур зад кулисите и Black Box Lounge, ще бъде възможен чрез Enhanced Experiences. За най-запалените фенове се предлага и „I Disappear Ticket“ – пропуск за всички концерти в Европа.

Билетите влизат в продажба от петък, 30 май 2025 г. Членовете на фен клуба ще имат достъп до предварителни продажби от вторник, 27 май, като първата започва в 9:00 ч. местно време. Еднодневни билети за „No Repeat Weekend“ ще бъдат налични от 25 юли 2025 г.

Както винаги, част от приходите от билетите ще бъдат дарени на местни благотворителни организации чрез фондацията на групата – All Within My Hands. Основана през 2017 г., инициативата е събрала над 20 милиона долара за професионално образование, борба с глада и помощ при бедствия.

Дати и градове от европейската част на турнето M72 2026:

09 май – Атина, Гърция

13 май – Букурещ, Румъния

19 май – Хожув, Полша

22 & 24 май – Франкфурт, Германия

27 май – Цюрих, Швейцария

30 май – Берлин, Германия

03 юни – Болоня, Италия

11 & 13 юни – Будапеща, Унгария

19 & 21 юни – Дъблин, Ирландия

25 юни – Глазгоу, Шотландия

28 юни – Кардиф, Уелс

03 & 05 юли – Лондон, Англия