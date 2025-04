„Master Of Puppets“ на Metallica надхвърли един милиард слушания в Spotify

Заглавната песен от албума "Master Of Puppets" на Metallica официално е преминала границата от един милиард слушания в платформата Spotify.

От групата споделиха: „Изключително развълнувани сме да ви съобщим, че "Master Of Puppets" вече е част от Billions Club в Spotify – благодарим ви!“

Billions Club е плейлист, стартиран през 2020 г., който включва всички песни в Spotify, преминали един милиард стрийма. При достигане на този успех, Spotify награждава изпълнителите със специален Billions Club плакет.

"Master Of Puppets" се присъединява към други рок класики с този рекорд – сред тях са "Nothing Else Matters" и "Enter Sandman" на Metallica, "Dream On" на Aerosmith, "Eye Of The Tiger" на Survivor, "Dancing Queen" на ABBA, "Last Resort" на Papa Roach, "Paradise City" на Guns N'Roses, "Bring Me To Life" на Evanecence и "I Wanna Dance With Somebody" на Уитни Хюстън. До момента почти хиляда песни са достигнали това постижение.

Преди три години "Master Of Puppets" преживя възраждане в САЩ след като песента беше включена в четвъртия сезон на хитовия сериал на Netflix – "Stranger Things" и за първи път влезе в Billboard Hot 100, нещо невиждано дотогава в дългата кариера на групата.

В последния епизод от сезон 4 на "Stranger Things", героят Еди Мънсън изнася това, което нарича „най-метъл концертът на всички времена“, свирейки "Master Of Puppets" на любимата си китара Warlock в алтернативната реалност „Upside Down“ – в опит да помогне на приятелите си да победят големия злодей на сезона, демон на име Векна.

По-късно басистът на Metallica, Робърт Трухийо, разкри, че неговият тогава 17-годишен син Тай е записал допълнителни китарни партии за версията на "Master Of Puppets", използвана в сериала.

Албумът "Master Of Puppets" излиза на 24 февруари 1986 г. и е първият, който Metallica записват след подписване на голям договор с Elektra Records. Той достига само до 29-тото място в класацията за албуми на Billboard, но впоследствие продава над шест милиона копия в САЩ.

Това е последният албум с участието на басиста Клиф Бъртън, който загива по-късно същата година при автобусна катастрофа по време на турне в Европа.

Няколко песни от албума все още са редовна част от концертите на групата – сред тях са "Battery", "Welcome Home (Sanitarium)" и заглавната "Master Of Puppets".

Много фенове го смятат за най-добрия албум на Metallica – мнение, което групата потвърди, когато го изсвири целия на европейско турне през 2006 г.

"Master Of Puppets" продължава да продава по няколко хиляди копия седмично в САЩ, според данни на Nielsen SoundScan.

През 2016 г. албумът беше избран за включване в Националния архив на звукозаписите към Библиотеката на Конгреса на САЩ.

Преди няколко години Metallica си партнира с автора Мат Тейлър, който написа книга за създаването на "Master Of Puppets".