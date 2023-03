Me And My Devil представиха сингъла "Dirt"

“Dirt” е заглавието на чисто новия сингъл на Me And My Devil. Това е и първото парче от предстоящия втори албум на бандата – "Me And My Devil Volume II".

"Dirt” е придружено от предизвикателно видео, главна роля, в което изпълнява соул певицата Bora Dokle. Концепцията и историята в него са дело на Ангел Каспарянов. Режисурата и заснемането са на Петър Димов – Българевеца, чието име стои зад видеопродукциите към последния албум на Odd Crew.

„Видеото към „Dirt“ може да се възприеме като обикновена фетиш история – каквато е, но с този детайл, че това е историята на системата, в която живеем в последните няколко години. Да, мръсно е, но е откровено до болка, към която сме пристрастени.“ – споделят от бандата.

“Dirt” ще бъде достъпна на всички музикални платформи от петък, 03.03.23.

Me And My Devil завършват работата по втория си албум, като следващият сингъл ще излезе в края на април. Съвсем скоро групата ще обяви и сцените, на които ще стъпи през този сезон.