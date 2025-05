Me And My Devil представят видеосингъла „Screaming With Your Lungs“

Българската алтернативна банда Me And My Devil продължава активно да представя своя втори албум "Volume II". Следващата стъпка е новият видеосингъл – "Screaming With Your Lungs".

Режисьор на видеото е Тод Илиев, а зад камерата застават двете талантливи фотографки Боги Кънчева и Мартина Чикова, които изграждат визуална атмосфера, напълно съответстваща на емоционалната интензивност на парчето.

Групата продължава работа по видео продукциите на последните си два сингъла, които ще представят през есента.

Към промоционалната обиколка на групата се добавят две нови дати:

– 4 юли – клуб Ментол, Варна

– 5 юли – Barabar, Бургас

"Screaming With Your Lungs" вече може да бъде гледан онлайн, а песента е налична във всички водещи стрийминг платформи.