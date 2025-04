Гледайте новия видеоклип на Me And My Devil "Pretty Dark"

Me And My Devil споделиха официален видеоклип към песента "Pretty Dark".

Сингъл от току-що излезлия албум на Ме Аnd My Devil "Volume II". Парчето влиза директно под кожата с тежък груув, размазани китари и онзи плътен, почти опасен заряд, с който бандата все повече затяга хватката си върху слушателите.

След старта на "Volume II" и два силни концерта в София и Пловдив, групата съвсем скоро ще обяви турне, което тепърва ще набира скорост и обещава още по-дръзки изпълнения.

"Pretty Dark" и целият "Volume II" вече са достъпни във всички стрийминг платформи.

А видеото можете да гледате тук.