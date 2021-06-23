Mayhem и Marduk идват в София през октомври

Норвежките блек метъл ветерани Mayhem ще гостуват в София на 9 октомври 2026 г. като част от европейското си турне Death Over Europe Part II. Концертът ще се проведе в зала „Христо Ботев“, а специален гост на вечерта ще бъдат шведските Marduk.

Създадени през 1984 година, Mayhem са сред най-влиятелните групи в историята на норвежкия блек метъл. През годините бандата преминава през множество промени в състава, но остава едно от най-разпознаваемите имена в жанра.

Днес в групата свирят Necrobutcher, Hellhammer, Attila Csihar, Teloch и Ghul. Очаква се концертната програма да включва песни от различни периоди на кариерата на Mayhem от ранните записи като "Deathcrush" и "De Mysteriis Dom Sathanas" до по-късни албуми като "Grand Declaration of War", "Ordo Ad Chao" и "Daemon".

Специални гости ще бъдат Marduk, една от водещите групи на шведската блек метъл сцена. Основана през 1990 година, бандата е позната с албуми като "Opus Nocturne", "Heaven Shall Burn... When We Are Gathered", "Panzer Division Marduk" и "Frontschwein".

И двете групи вече са гостували в България и имат своя публика сред почитателите на екстремния метъл у нас. Предстоящият концерт ще ги събере заедно на една сцена в София.

Билетите са в продажба в мрежите на Eventim и Bilet.bg на цени:

40 евро до 31 август включително;

45 евро от 1 септември до 8 октомври;

50 евро в деня на концерта.

Деца до 7-годишна възраст включително влизат без билет с придружител.