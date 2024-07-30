Masterplan представиха видеоклип към новия сингъл „The Call“

Немските пауър метъл ветерани Masterplan представиха официалното видео към „The Call“ - четвърти сингъл от предстоящия им студиен албум "Metalmorphosis". Новият запис ще излезе на 26 юни чрез Frontiers Music Srl и е първия албум на групата с изцяло нов материал от 2013 г.

Китаристът Роланд Грапов, който стои начело на Masterplan, определя „The Call“ като най-сложната и противоречива композиция в албума, но и като една от най-силните.

„Усеща се като молитва, написана по съвременен начин. Работихме по тази песен по-дълго от всяка друга в албума“, споделя музикантът.

Според Грапов групата съзнателно не иска да дава еднозначно обяснение на текста, защото всеки слушател може да открие собствен смисъл в него. Той все пак отбелязва, че посланието е позитивно, независимо колко хаотичен става животът, хората винаги търсят път обратно към своята същност и вътрешна хармония.

Новият албум носи символичното заглавие "Metalmorphosis", препратка към промяната, през която групата е преминала през годините, без да губи своята идентичност.

„Израснали сме както като музиканти, така и като хора, и това се чува в новите песни. Някои идеи съществуват от години, а сега най-накрая намериха своето място. Албумът е мощен, мелодичен и емоционален - класически Masterplan, но с нова енергия“, казва още Grapow.

Създадени през 2001 г. от Роланд Грапов и барабаниста Ули Кюш след раздялата им с Helloween, Masterplan бързо се утвърждават като едно от водещите имена в германския пауър метъл.

След дълга пауза между студийните издания, Masterplan се завръщат с нов договор с Frontiers Music и амбицията да открият нова глава в историята си. Според групата "Metalmorphosis" ще предложи по-тежко и агресивно звучене, без да изоставя характерната мелодичност, която винаги е била запазена марка на бандата.

"Metalmorphosis" съдържание:

1. Chase The Light

2. Electric Nights

3. Shadow Man

4. Bound To Fall

5. Pain Of Yesterday

6. Metalmorphosis

7. Through The Storm

8. Ghostlight

9. The Call

10. Rise Again (album version)

Видеото към „The Call“ можете да гледате по-долу: