Майкъл Суит от Stryper издава нов самостоятелен албум през април

Фронтменът на Stryper Майкъл Суит обяви новия си самостоятелен албум „The Master Plan“.

Според музиканта това е най-личният му солов проект до момента и се отличава с по-ясно изразена духовна насоченост. „The Master Plan“ представлява отклонение от предишните солови издания на Суит, като залага на по-акустично звучене, по-умерени аранжименти и по-интимен подход.

Заедно с анонса Майкъл Суит представи и заглавната песен „The Master Plan“, придружена от официално текстово видео. По думите му парчето има за цел да вдъхнови и да носи надежда.

Албумът включва песни, изградени около акустични елементи, хармонични вокали и мелодични линии, като фокусът е поставен върху текста и настроението. Записите са реализирани с участието на различни музиканти, а продукцията е съвместна работа между Майкъл Суит и Джеф Савидж.

„The Master Plan“ разкрива по-интимната и акустично ориентирана страна на Майкъл Суит и допълва соловата му дискография извън Stryper.

Албумът ще излезе на 3 април чрез Frontiers Music Srl.