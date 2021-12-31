Въведете търсената дума и натиснете Enter
Майкъл Суит от Stryper издава нов самостоятелен албум през април

Публикувано на 20 Януари 2026
Фронтменът на Stryper Майкъл Суит обяви новия си самостоятелен албум „The Master Plan“.

Според музиканта това е най-личният му солов проект до момента и се отличава с по-ясно изразена духовна насоченост. „The Master Plan“ представлява отклонение от предишните солови издания на Суит, като залага на по-акустично звучене, по-умерени аранжименти и по-интимен подход.

Заедно с анонса Майкъл Суит представи и заглавната песен „The Master Plan“, придружена от официално текстово видео. По думите му парчето има за цел да вдъхнови и да носи надежда.

Албумът включва песни, изградени около акустични елементи, хармонични вокали и мелодични линии, като фокусът е поставен върху текста и настроението. Записите са реализирани с участието на различни музиканти, а продукцията е съвместна работа между Майкъл Суит и Джеф Савидж.

„The Master Plan“ разкрива по-интимната и акустично ориентирана страна на Майкъл Суит и допълва соловата му дискография извън Stryper.

Албумът ще излезе на 3 април чрез Frontiers Music Srl.

