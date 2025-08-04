Майк Манджини се присъединява към Godsmack за турнето “The Rise Of Rock”

Godsmack официално привлякоха бившия барабанист на Dream Theater Майк Манджини, който ще свири с групата до края на турнето “The Rise Of Rock”. Новината идва след изненадващата раздяла с Уейд Мърф.

Манджини направи дебюта си с Godsmack на 12 юни по време на концерта на групата в Ривърсайд, Мисури. На сцената с него бяха Съли Ърна, Роби Мерил и китаристът Сам Колтън, който вече свири с бандата по време на европейските ѝ концерти в началото на 2025 г.

След първото си участие Манджини написа в Instagram:

„Опитвам се да осмисля всичко след първия концерт. Най-накрая свиря на тези мечтани сцени в САЩ заедно с моите братя от Бостън в Godsmack. Не мога да опиша колко съм благодарен на Съли, Роби, Сам и целия екип, че ми се довериха без нито една репетиция.“

Той благодари още на семейството си, приятелите, феновете и компаниите, с които работи, за подкрепата и бързата организация около присъединяването му към турнето.

Уейд Мърф се присъедини към Godsmack тази пролет и свири с тях на малко повече от десет концерта през май. Само часове преди последното си участие с групата той публикува съобщение, в което говори ентусиазирано за продължението на турнето.

Няколко дни по-късно стана ясно, че Мърф ще се присъедини към Black Veil Brides като временен заместник на Christian “CC” Coma по време на европейското турне на групата.

Майк Манджини напусна Dream Theater през 2023 г., след като групата реши да върне оригиналния си барабанист Майк Портной. Манджини беше част от Dream Theater в продължение на 13 години, той се присъедини към бандата през 2010 г. след широко отразен кастинг, заснет в документалната поредица “The Spirit Carries On”.

Преди Dream Theater Манджини свири с Extreме и Стив Вай, а по-късно преподава в Berklee College Of Music.

През 2025 г. той създаде новата група Monolith, а през 2023 г. издаде и дебютния си самостоятелен албум “Invisible Signs”, в който участват музиканти като Гъс Джи, Джен Маджура и Айвън Келър.